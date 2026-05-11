Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin bestellt Spielekonsole und erhält Toilettenpapier

Hagen (ots)

Eine 48-jährige Hagenerin ist am vergangenen Wochenende (09.05.2026) Betrügern zum Opfer gefallen. Auf einer Online-Plattform hatte die 48-Jährige wenige Tage zuvor eine hochwertige Spielekonsole bestellt. Als sie das Paket am Samstag in einem Kiosk entgegennehmen wollte, wunderte sie sich über das Gewicht der Sendung. Bei einem Blick in das Paket stellte sie fest, dass darin nicht die bestellte Konsole, sondern zwei kleine Pakete Toilettenpapier lagen. Die Hagener Kripo ermitteln nun wegen des Betruges. (sen)

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