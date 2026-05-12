Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholkonsum und Randale enden mit einer Nacht in der Ausnüchterungszelle

Hagen-Mitte (ots)

Passanten machten eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag (12.05.) gegen 01 Uhr auf eine Frau aufmerksam, die im Bereich des Graf-von-Galen-Rings/der Bahnhofstraße auf parkende Fahrzeuge schlug und ungehalten wirkte. Als die Polizisten die 41-Jährige ansprachen, verhielt sie sich unkooperativ, aufgebracht und provokant. Immer wieder schrie die Hagenerin die Beamten und unbeteiligte Personen an, die in der Nähe standen. Sie roch dabei stark nach Alkohol und lallte. Durch ihren Zustand war sie nur eingeschränkt in der Lage, die Aufforderungen der Einsatzkräfte zu befolgen. Die Frau lehnte einen Atemalkoholvortest ab und ignorierte auch einen Platzverweis, den die Streifenwagenbesatzung ihr erteilte. Da ihr Verhalten unberechenbar war und sich die 41-Jährige weiter aggressiv verhielt, nahmen die Polizisten sie in Gewahrsam, um mögliche Straftaten zu verhindern. Die Hagenerin musste den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle der Polizei verbringen. Zuvor wurde sie durch einen Arzt untersucht, um ihre Gewahrsamsfähigkeit festzustellen. (arn)

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