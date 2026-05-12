Polizei Hagen

POL-HA: Zusammenstoß beim Abbiegen in Richtung Autobahn

Hagen-Emst (ots)

An der Autobahnauffahrt Hagen-Süd stießen am Montag (11.05.) zwei Autos auf der Straße Zur Hünenpforte zusammen. Gegen 06.15 Uhr fuhr eine 47-jährige Hagenerin mit ihrem Audi in Richtung Eilpe. Sie wollte nach links auf die A 45 abbiegen und übersah dabei einen BMW, der ihr entgegenkam. Der 58-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß im Einmündungsbereich nicht mehr verhindern. Sowohl die 47-Jährige als auch der BMW-Fahrer verletzten sich leicht bei dem Unfall. Sie wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden Autos mussten abgeschleppt werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell