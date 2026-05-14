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Polizei Hagen

POL-HA: Gegen Streifenwagen uriniert und Widerstand geleistet

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai 2026, befanden sich zwei Polizeibeamte im Rahmen eines Einsatzes in der Bahnstraße. Als die Einsatzkräfte zu ihrem Streifenwagen zurückkehrten, wurden sie von Zeugen darauf hingewiesen, dass zwei männliche Personen während ihrer Abwesenheit gegen das Dienstfahrzeug uriniert hätten. Die beiden Männer im Alter von 53 und 51 Jahren konnten im Nahbereich durch die Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Während der Maßnahme zeigte sich insbesondere der 51-Jährige äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und beleidigte diese fortlaufend. Da der Mann keine Ausweisdokumente mit sich führte, sollte er zwecks Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht werden. Hiergegen setzte er sich massiv zur Wehr, trat nach den Beamten und spuckte diese an. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wurde dem Mann während des Transports Handschellen und eine sogenannte Spuckschutzhaube angelegt. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurde der 51-Jährige zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (HW)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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