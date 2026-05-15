Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Betrug, Urkundenfälschung und Körperverletzung

Hagen (ots)

Am 21. August 2025 betrat ein derzeit unbekannter Mann ein Geschäft in der Mittelstraße. Der Tatverdächtige versuchte, mit einem gefälschten Personalausweis und einer gefälschten Debitkarte einen Handyvertrag mit einem hochwertigen Smartphone im Warenwert von über 1.300 Euro abzuschließen. Zudem stieß der Mann einem Verkäufer den Ellenbogen in die Rippen, um flüchten zu können. Eine Übergabe der Ware ist nicht erfolgt.

Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?

Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/203737

Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell