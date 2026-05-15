Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wird durch Sonne geblendet und fährt auf VW auf

Hagen-Emst (ots)

An der Kreuzung Haßleyer Straße/Raiffeisenstraße kam es am Mittwoch (13.05.) gegen 07.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Hagenerinnen leicht verletzten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 35-Jährige mit ihrem Golf in Richtung Zur Hünenpforte. Kurz vor der Kreuzung sei die Hagenerin durch die Sonne geblendet worden, sie habe deshalb ihre Sonnenblende heruntergeklappt. Zu dieser Zeit stoppte eine 54-Jährige mit ihrem Polo, um ein Kind über die Straße gehen zu lassen. Die Fahrerin des Golf bemerkte die Situation zu spät, führte eine Vollbremsung durch und versuchte, nach rechts auszuweichen. Einen Zusammenstoß konnte sie jedoch nicht mehr verhindern. Die 35-Jährige lehnte eine Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens ab und gab an, eigenständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die 54-jährige Polo-Fahrerin, die sich ebenfalls leicht verletzt hatte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

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