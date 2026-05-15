Polizei Hagen

POL-HA: Mehrere Kelleraufbrüche in Boele - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

In der Knüwenstraße sowie in der Niedernhofstraße in Boele kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen.

In der Knüwenstraße verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass in dem Mehrfamilienhaus insgesamt fünf Keller aufgebrochen wurden. Im Kellerraum des Melders fehlten Schuhe, diverse Getränkeflaschen und -dosen, Lebensmittel sowie Zündkerzen für das Auto des Mannes. Die anderen Keller wurden durchwühlt. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten in diesen Fällen noch nicht getroffen werden. Hinweise auf Täter konnte der 65-Jährige nicht geben.

In der Niedernhofstraße bemerkte ein 46-jähriger Hagener, dass in insgesamt sechs Kellerabteile eingebrochen wurde. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Auch hier gibt es keine Hinweise auf Täter.

In der Niedernhofstraße ereigneten sich die Taten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwischen Montagnachmittag (11.05.) und Donnerstagabend (14.05.). In der Knüwenstraße konnte der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen Dienstagabend (12.05.) und Mittwochmorgen (13.05.) eingegrenzt werden. Die Hagener Polizei bittet in beiden Fällen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? (arn)

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