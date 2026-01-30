Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Betrugsmasche: Unbekannter drängt in Wohnung und stiehlt Wertsachen

Gelsenkirchen (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmal vor einer Betrugsmasche, bei der Unbekannte sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen. Dabei überrumpeln sie die Bewohner, um dann Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden.

So erneut geschehen am Donnerstag, 29. Januar 2026, in Buer: Gegen 13.05 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter einer Firma für Heizungsüberprüfungen an der Wohnungstür eines 84-Jährigen an der Schlenkhoffstraße. Als der Senior die Tür öffnete, drängte der unbekannte Mann in die Wohnräume und erkundigte sich nach den dortigen Heizungen. Erst als der Gelsenkirchener androhte, die Polizei zu verständigen, verließ der Unbekannte die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Später stellte der 84-Jährige fest, dass Wertgegenstände fehlten.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, ein rasiertes Gesicht und ist leicht übergewichtig. Zur Tatzeit trug er eine Basecap mit der Aufschrift "ELO" sowie eine graue Jacke und sprach in gebrochenem Deutsch. Hinweise zu dem Gesuchten bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240.

Die Polizei erneuert ihren Warnappell und bittet gerade ältere Menschen um besondere Vorsicht (siehe auch Pressemitteilung vom 19. Januar 2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6199366).

- Öffnen Sie keinen Fremden die Tür, auch nicht bei angeblichen Notlagen. Nutzen Sie den Türspion oder die Gegensprechanlage und erkundigen Sie sich durch die geschlossene Tür, wer davor steht. - Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen oder zu einer Entscheidung drängen. - Ziehen Sie Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu, wenn Sie sich unsicher sind. Wählen Sie umgehend den Notruf 110, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder Sie bedroht werden. - Die Polizei bittet darum, Angehörige oder Nachbarn auf diese Masche aufmerksam zu machen und mit ihnen über das richtige Verhalten zu sprechen.

