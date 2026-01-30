PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Betrugsmasche: Unbekannter drängt in Wohnung und stiehlt Wertsachen

Gelsenkirchen (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmal vor einer Betrugsmasche, bei der Unbekannte sich unter falschem Vorwand Zugang zu Wohnungen verschaffen. Dabei überrumpeln sie die Bewohner, um dann Bargeld und Wertgegenstände zu entwenden.

So erneut geschehen am Donnerstag, 29. Januar 2026, in Buer: Gegen 13.05 Uhr klingelte ein angeblicher Mitarbeiter einer Firma für Heizungsüberprüfungen an der Wohnungstür eines 84-Jährigen an der Schlenkhoffstraße. Als der Senior die Tür öffnete, drängte der unbekannte Mann in die Wohnräume und erkundigte sich nach den dortigen Heizungen. Erst als der Gelsenkirchener androhte, die Polizei zu verständigen, verließ der Unbekannte die Wohnung und entfernte sich in unbekannte Richtung. Später stellte der 84-Jährige fest, dass Wertgegenstände fehlten.

Der Tatverdächtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er hatte schwarze Haare, ein rasiertes Gesicht und ist leicht übergewichtig. Zur Tatzeit trug er eine Basecap mit der Aufschrift "ELO" sowie eine graue Jacke und sprach in gebrochenem Deutsch. Hinweise zu dem Gesuchten bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 8120 oder unter 0209 365 8240.

Die Polizei erneuert ihren Warnappell und bittet gerade ältere Menschen um besondere Vorsicht (siehe auch Pressemitteilung vom 19. Januar 2026, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6199366).

   - Öffnen Sie keinen Fremden die Tür, auch nicht bei angeblichen 
     Notlagen. Nutzen Sie den Türspion oder die Gegensprechanlage und
     erkundigen Sie sich durch die geschlossene Tür, wer davor steht.
   - Lassen Sie sich keinesfalls unter Druck setzen oder zu einer 
     Entscheidung drängen.
   - Ziehen Sie Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu, wenn Sie
     sich unsicher sind. Wählen Sie umgehend den Notruf 110, wenn 
     Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder Sie bedroht werden.
   - Die Polizei bittet darum, Angehörige oder Nachbarn auf diese 
     Masche aufmerksam zu machen und mit ihnen über das richtige 
     Verhalten zu sprechen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 12:48

    POL-GE: Geldschein geraubt - Polizei sucht Täter und Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Einen unbekannten Räuber, der am Montag, 26. Januar 2026, in der Altstadt einen Jugendlichen bedroht und beraubt hat, sucht die Polizei. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 13 Jahre alter Gelsenkirchener von einem unbekannten Jugendlichen in der U-Bahn-Station am Musiktheater angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Da der 13-Jährige seine Wertsache aber nicht aushändigen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:35

    POL-GE: Mutmaßlicher jugendlicher Räuber landet auf Polizeiwache

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen eines versuchten Raubes am Donnerstag, 29. Januar 2026, hat die Polizei ein Strafverfahren gegen einen tatverdächtigen 15-Jährigen eingeleitet. Der Gelsenkirchener soll in Begleitung zweier weiterer Jugendlicher gegen 14.45 Uhr einen 13 Jahre alten Jungen aus Gelsenkirchen angesprochen und nach Geld gefragt haben, als sich dieser mit einem Freund am Heinrich-König-Platz in der Altstadt ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:41

    POL-GE: Auseinandersetzung in Rotthausen

    Gelsenkirchen (ots) - Mehrere Streifenwagen sind in der Nacht aufgrund einer Schlägerei nach Rotthausen gerufen worden. Gegen 0.15 Uhr war am Donnerstag, 29. Januar 2026, der Notruf bei der Polizei eingegangen. Als die Einsatzkräfte in der Schonnebecker Straße eintrafen, hatten sich die beiden Streitparteien bereits wieder getrennt. Die darin verwickelten Personen trafen sie noch teilweise vor Ort an. Rettungskräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren