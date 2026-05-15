Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: 15-Jähriger in Herdecke durch Messerstich verletzt

Hagen/Herdecke (ots)

Am Mittwoch (13.05.) wurde ein Jugendlicher aus Witten in den Abendstunden durch einen Stich mit einem unbekannten Gegenstand im Bereich des unteren Rückens verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zwischen dem 15-Jährigen und weiteren Personen während einer öffentlichen Veranstaltung zu Streitigkeiten. Der Jugendliche traf dabei unter anderem auf einen ihm bekannten 17-Jährigen. Es kam zu einem Gerangel zwischen den Jugendlichen. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 15-Jährige die Stichverletzung, er flüchtete anschließend fußläufig. Ein Freund des Jugendlichen verständigte im weiteren Verlauf den Rettungsdienst. Der 15-jährige Wittener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er am Freitag wieder verlassen. Es bestand zu keiner Zeit Lebensgefahr.

Polizeikräfte trafen im Rahmen der Fahndung den 17-Jährigen an. Der Jugendliche, der ebenfalls aus Witten stammt, wurde zunächst vorläufig festgenommen, um die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen und die ersten Ermittlungen durchzuführen. Er wurde in der Nacht wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Es besteht der Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung gegen ihn. Derzeit werden die genauen Umstände der Tat und die Beteiligung des 17-Jährigen durch eine eingerichtete Mordkommission der Hagener Polizei ermittelt. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (arn)

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