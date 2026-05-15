Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Bergischen Ring gesucht: silberner Skoda Octavia wendet und fährt davon

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Bergischen Ring kam es am Mittwoch (13.05.) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein silberner Skoda Octavia gegen 16 Uhr auf einen Opel auf. Der 28-jährige Fahrer des Opel stand zu diesem Zeitpunkt im Bereich einer Kurve an einer roten Ampel und wartete auf Grün. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des Gevelsbergers in den Toyota eines 41-jährigen Hageners geschoben, der ebenfalls an der Ampel wartete. Nach dem Unfall setzte der Oktavia älteren Baujahres unverzüglich zurück, wendete über die durchgezogene Linie über alle vier Fahrstreifen und bog dann nach rechts in die Bergstraße ein. An dem flüchtigen Fahrzeug war ein vorläufiges französisches Kennzeichen angebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Hagener Polizei ermittelt aufgrund der Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat einen silbernen Skoda Octavia älteren Baujahrs mit einem Unfallschaden gesehen? Auch Personen, die Zeugen des Unfalls wurden und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und zur Fahrzeugführerin/zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (arn)

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