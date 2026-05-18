Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Trunkenheitsfahrt - 56-jähriger Autofahrer fährt mit knapp 1 Promille Schlangenlinien

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Sonntag (17.05.2026) beobachtete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in Hohenlimburg eine Trunkenheitsfahrt und alarmierte die Polizei. Gegen 00.50 Uhr rief der Zeuge den Notruf der Polizei und sagte, dass ein vor ihm fahrender VW Caddy ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs sei. Die Polizeibeamten erkannten das verdächtige Fahrzeug auf der A46 in Fahrtrichtung Iserlohn. Da sich die geschilderten Umstände bestätigten, hielten sie den 56-jährigen Fahrer in der Steltenbergstraße an. Während der Kontrolle hatte der Fahrer Gleichgewichtsstörungen und sprach verwaschen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,9 Promille an. Der 56-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein des in Bonn wohnhaften Mannes sicher. (sen)

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