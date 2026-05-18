Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Mann leistet Widerstand nach häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

Sonntagabend (17.05.) leistete ein Mann in den Abendstunden nach einer häuslichen Gewalt Widerstand gegen die Polizei. Der 54-Jährige verschaffte sich zunächst Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Freundin, die in Altenhagen wohnt. Die Hagenerin gab an, versucht zu haben, ihren ehemaligen Lebensgefährten wieder aus der Wohnung zu schieben. Daraufhin habe er sie dreimal mit der Faust geschlagen und gewürgt. Erst als sie sich wehrte, habe der 54-Jährige von ihr abgelassen. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu ähnlichen Angriffen zu ihrem Nachteil gekommen. Die Hagenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegenüber der Polizei stritt der stark alkoholisierte 54-Jährige ab, seine Ex-Freundin körperlich angegriffen zu haben. Er wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein vierzehntägiges Rückkehrverbot. Der polizeibekannte Mann gab daraufhin an, dass er der Wohnungsverweisung nicht nachkommen sowie einem Rückkehrverbot nicht folgeleisten werde. Dann leistete der Mann im weiteren Verlauf Widerstand, als ihn die Beamten in das Polizeigewahrsam brachten. Er sperrte sich gegen das Anlegen der Handfesseln und versuchte, seine Hände aus der Fixierung zu lösen. Während der Autofahrt wollte er einen Beamten mit ruckartigen Bewegungen und Kopfstößen treffen. Er zeigte sich fortlaufend aggressiv und unkooperativ. Im Polizeigewahrsam musste er in eine Zelle getragen werden. Dort führte der 54-Jährige einen Atemalkoholtest durch. Das Gerät zeigte knapp 2 Promille an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten fertigten Strafanzeigen gegen ihn. (arn)

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