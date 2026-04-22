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Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch an der Ackerstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagnachmittag (21.04., 14.00 Uhr - 17.00 Uhr) wurde eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Ackerstraße aufgebrochen. Anschließend durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Gestohlen wurde ersten Angaben nach Schmuck und eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Personen an der Ackerstraße beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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