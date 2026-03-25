Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt in Eschweiler - Fahrzeugführer flüchtet und verunfallt

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Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.03.2026) ist es im Stadtgebiet Eschweiler zu einer Verfolgungsfahrt der Polizei mit einem Pkw gekommen. Nachdem der Sichtkontakt verloren ging, wurde das Fahrzeug schließlich verunfallt aufgefunden.

Gegen 00:15 Uhr trafen zivile Einsatzkräfte der Polizei Aachen auf ein Fahrzeug im Bereich der Aachener Straße, welches einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Als sie das Fahrzeug zunächst im Auge behielten, ohne sich als Polizei zu erkennen zu geben, stellten sie fest, dass die angebrachten Kennzeichen gar nicht auf das Fahrzeug zugelassen waren.

Als sie schließlich Anhaltezeichen gaben, fuhr der Autofahrer unbeirrt weiter. Auf seiner Flucht überfuhr er mehrere rote Ampeln und fuhr innerorts teilweise mehr als das Doppelte der erlaubten Höchstgeschwindigkeit (50 km/h). Schließlich ging der Sichtkontakt der Polizisten zu dem Fahrzeug verloren. Im Rahmen der Fahndung fanden sie das Auto schließlich verunfallt am Eschweiler Markt vor. Die beiden Fahrzeuginsassen waren beim Eintreffen der Polizei bereits geflüchtet. Die Kennzeichen, die zuvor an dem Fahrzeug angebracht waren, befanden sich in einer Mülltonne neben dem Auto. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass das Auto zuvor mehrere Poller sowie eine Treppe überfahren hatte, bevor es schließlich liegenblieb. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keiner Gefährdung von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern. Der mutmaßliche Fahrzeugführer konnte noch in der Nacht ermittelt werden. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Fall u.a. wegen Urkundenfälschung, Verkehrsunfall-Flucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise zur Fahrweise machen können, sollen sich beim ermittelnden Verkehrskommissariat melden: Zu den Bürozeiten unter 0241-9577 42201 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

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