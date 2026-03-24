PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Stolberg (ots)

Am Montag (23.03.2026) ist eine Radfahrerin aus Aachen bei einem Verkehrsunfall auf der Eisenbahnstraße verletzt worden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen sucht jetzt nach Unfallzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 36-jährige Frau aus Aachen gegen 15:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Salmstraße unterwegs, als sie unmittelbar vor der Einfahrt eines Supermarktes von einem Auto überholt wurde. Nach dem Überholvorgang bog das Auto nach rechts auf den Supermarktparkplatz ab. Die Fahrradfahrerin kam hierdurch zu Fall und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Auto und dem unbekannten Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 11:00

    POL-AC: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Montagnachmittag (23.03.2026) zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 45-jährige Autofahrer aus dem belgischen Eupen befuhr gegen 18:40 Uhr den Boxgraben in Richtung Schanz. An der betroffenen Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Mozartstraße abzubiegen. Dabei übersah er die beiden entgegenkommenden Radfahrer, die ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 15:39

    POL-AC: Verkehrskontrollen am Wochenende - Zahlreiche Verstöße und präventive Gespräche

    Eifel/Simmerath/Monschau/Stolberg (ots) - In den vergangenen Tagen hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen Verkehrskontrollen mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt. Dabei wurden präventive Gespräche durchgeführt und viele Verstöße registriert. Am vergangenen Donnerstagvormittag (19.03.2026) wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 377 Fahrzeugen in der ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:15

    POL-AC: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubüberfall

    Eschweiler (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.03.2026) ist es in Nothberg zu einem Raubüberfall gekommen. Die Kriminalpolizei Aachen sucht jetzt nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 40-jähriger Mann aus Eschweiler gegen 03:00 Uhr auf der Heisterner Straße unterwegs. Nachdem er sein Auto geparkt und verlassen hatte, wurde der Mann von zwei maskierten Personen ausgeraubt. Einer der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren