Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet

Stolberg (ots)

Am Montag (23.03.2026) ist eine Radfahrerin aus Aachen bei einem Verkehrsunfall auf der Eisenbahnstraße verletzt worden. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen sucht jetzt nach Unfallzeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die 36-jährige Frau aus Aachen gegen 15:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Salmstraße unterwegs, als sie unmittelbar vor der Einfahrt eines Supermarktes von einem Auto überholt wurde. Nach dem Überholvorgang bog das Auto nach rechts auf den Supermarktparkplatz ab. Die Fahrradfahrerin kam hierdurch zu Fall und wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem Auto und dem unbekannten Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerin machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter folgenden Rufnummern entgegengenommen: während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 0. (gw)

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