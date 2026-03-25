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Polizei Aachen

POL-AC: Brand verursacht Schaden an Pkw und Stromverteilerkasten

Aachen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (25.03.2026) ist es im Bereich der Jülicher Straße/ Ecke Rudolfstraße zu einem Brand gekommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen zündete ein bisher unbekannter Täter gegen 03:00 Uhr einen Haufen Sperrmüll an, der auf dem Gehweg lag. Das Feuer beschädigte in der Folge einen angrenzenden Stromverteilerkasten sowie einen geparkten Pkw.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandlegung aufgenommen. Zeugen, die in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden: während der Bürozeiten unter 0241-9577 31101 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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