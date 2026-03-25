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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall auf der Schopenhauerstraße - Menschen leisten Erste Hilfe

Aachen (ots)

Am Dienstagvormittag (24.03.2026) ist es an der Kreuzung der Schopenhauerstraße zur Trierer Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Dank des schnellen und beherzten Eingreifens von Ersthelfern konnte das Leben eines Autofahrers gerettet werden.

Gegen 10:45 Uhr befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Schopenhauerstraße in Fahrtrichtung Trierer Straße. An der Kreuzung fuhren alle drei Fahrzeuge bei Grünlicht in den Einmündungsbereich ein, um nach rechts auf die Trierer Straße abzubiegen. Verkehrsbedingt mussten die Fahrzeuge jedoch im Kreuzungsbereich warten.

In diesem Moment erlitt der 58-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs - einem Kleintransporter - offenbar einen medizinischen Notfall. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf, welches auf das vorausfahrende Fahrzeug aufgeschoben wurde.

Der 26-jährige Fahrer des mittleren Autos (aus Stolberg) und seine 29-jährige Beifahrerin (aus Aachen) erkannten die Notlage des 58-Jährigen aus Stolberg sofort und führten umgehend Reanimationsmaßnahmen durch. Diese verliefen erfolgreich, sodass der Mann unter Ausschluss von Lebensgefahr zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Die beiden Ersthelfer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die betroffene Kreuzung für etwa eine Stunde gesperrt bleiben. Die Polizei Aachen bedankt sich bei den Ersthelfern für ihr beherztes Eingreifen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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