Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus am Pestalozziweg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Einbrecher haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.04., 23.00 Uhr - 20.04., 08.00 Uhr) Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Pestalozziweg verschafft. Den Erkenntnissen nach gelangten sie durch ein Kellerfenster in das Gebäude, hebelten anschließend die Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und suchten in den Wohnräumen nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch machen können oder verdächtige Beobachtungen hatten? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell