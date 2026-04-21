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Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gemeindehaus

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Wochenende (17.04. - 20.04) sind bislang unbekannte Täter in ein Gemeindehaus der Brockhagener Straße eingebrochen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räume, Schubladen und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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