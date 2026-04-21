POL-GT: Einbruch in Gemeindehaus
Gütersloh (ots)
Steinhagen (MK) - Am Wochenende (17.04. - 20.04) sind bislang unbekannte Täter in ein Gemeindehaus der Brockhagener Straße eingebrochen. Die Unbekannten schlugen ein Fenster ein und durchsuchten sämtliche Räume, Schubladen und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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