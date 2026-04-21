Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist vor Seniorenzentrum

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntag (19.04., 11.30 - 18.00 Uhr) fiel ein bislang unbekannter Mann vor einer Senioreneinrichtung an der Dalkestraße, in der Nähe der Straße Am Bachschemm, auf. Der etwa 50-60 Jahre alte Mann saß im rückwärtigen Bereich auf einer Parkbank und zeigte sich in schamverletzender Weise. Er hatte weiß-graue Haare, trug schwarze Bekleidung und hatte einen blauen Rucksack bei sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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