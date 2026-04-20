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Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Pkw-Aufbrüche an der Mozartstraße

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Unbekannte Täter haben in der Freitagnacht (17.04., 02.00 - 03.00 Uhr) auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Mozartstraße bislang acht bekannt gewordene Autos gewaltsam geöffnet und diese nach Wertgegenständen durchsucht. Lediglich aus einem Fahrzeug nahmen die Täter diverse Bekleidungsstücke mit.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hatte im Tatzeitraum an der Mozartstraße oder im Umfeld verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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