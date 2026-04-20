Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer stürzt - Zeugen für Unfallflucht an der Holzstraße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagmittag (17.04., 13.00 Uhr) stürzte ein 69-jähriger Fahrradfahrer auf der Holzstraße. Den Angaben nach fuhr zuvor ein weißer Pkw sehr dicht auf den Radfahrer auf. Um dem Wagen auszuweichen, dabei touchierte der Rheda-Wiedenbrücker einen flachen Bordstein. Er stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des weißen Autos fuhr weiter.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem weißen Pkw machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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