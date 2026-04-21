POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Seit Februar (19.02.) ermitteln Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh zu einer sexuellen Belästigung, die sich auf der Oststraße in Höhe der Einmündung Elisabethstraße zugetragen hatte (siehe Pressemitteilung v. 26.02. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6224540).
Im Zuge der andauernden Ermittlungen entstand nun ein Phantombild des Täters. Dieses wurde nun auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/201282.
Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
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