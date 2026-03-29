Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81: Verkehrsunfall zwischen der AS Ludwigsburg-Süd und AS Stuttgart-Zuffenhausen mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag um 16:20 Uhr ereignete sich auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen ein Verkehrsunfall auf der linken Fahrspur mit drei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste eine 21-jährige Citroen-Fahrerin sowie ein 46-jähriger Audi-Fahrer stark abbremsen. Der sich dahinter befindliche 33-jährige Lenker eines Mercedes übersah deren Bremsvorgang und fuhr auf den Citroen auf, welcher durch den Aufprall auf den davor befindlichen Audi aufgeschoben wurde. Durch die Kollision wurde die 21-jährige Fahrerin leicht verletzt. Ihr 42-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die 21-Jährige wurde leichtverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Mercedes sowie der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Audi war trotz Kollision fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000,00 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde eine kurzzeitige Vollsperrung eingerichtet. Vor Ort war eine Polizeistreife, Rettungskräfte sowie ein Abschleppdienst am Einsatz beteiligt.

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