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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 Gemarkung Neuhausen auf den Fildern: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (28.03.2026) kam es gegen 02:00 Uhr auf der BAB 8 in Richtung München zwischen den Anschlussstellen Neuhausen und Esslingen zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Darunter war auch ein Reisebus mit Anhänger beteiligt.

Ein 19-jähriger Porschefahrer fuhr, mutmaßlich mit sehr hoher Geschwindigkeit, zunächst auf dem linken Fahrstreifen in Richtung München, wo er einem vorausfahrenden Fahrzeug auswich und auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Dort fuhr er einem 21-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz hinten auf, der wiederum gegen einen mitgeführten Anhänger eines vollbesetzten Reisebusses auf dem rechten Fahrstreifen prallte. Im Anschluss kam der 21-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb schlussendlich mit seinem Pkw im Grünstreifen liegen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Porsche sowie die Fahrgäste im Reisebus blieben unverletzt.

Die Autobahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung in Fahrtrichtung München zunächst voll gesperrt werden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über alle Fahrstreifen und mehrere Meter. Der Verkehr wurde an der AS Neuhausen ausgeleitet. Gegen 04:00 Uhr konnte der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der rechte und mittlere Fahrstreifen blieben bis 06:30 Uhr gesperrt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 85.000 Euro. Sowohl der Pkw als auch der Führerschein des 19-Jährigen wurden im Zuge der Unfallaufnahme und Ermittlungen durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg beschlagnahmt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0711/68690 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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