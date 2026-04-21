Polizei Gütersloh

POL-GT: Mercedes Sprinter an der Fosse Bredde gestohlen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - An der Straße Fosse Bredde im Ortsteil Stukenbrock haben unbekannte Täter am Wochenende (17.04. - 20.04.) einen Mercedes Sprinter, Baujahr 2014, gestohlen. Das Fahrzeug wurde zuvor am Straßenrand verschlossen abgestellt. An dem Fahrzeug waren bis zum Diebstahl die Kennzeichen BI-OR 1 angebracht. Auffällig ist ein Aufkleber mit der Aufschrift "Swing Lift" auf der rechten Fahrzeugseite.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hatte verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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