Polizei Hagen

POL-HA: Erste Fortschreibung der gemeinsamen Pressemitteilung der StA Hagen und Polizei Hagen - Hirntod bei 76-jähriger Frau nach mutmaßlichem Angriff festgestellt - Haftbefehl gegen 78-Jährigen verkündet

Hagen-Eilpe (ots)

Bei der 76-jährigen Frau, die am Donnerstag (14.05.2026) nach einem mutmaßlichen Angriff in Hagen-Eilpe mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht worden war, ist am vergangenen Samstag (16.05.2026) der Hirntod festgestellt worden (Bezugsmeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6275094). Der 78-jährige Ehemann der Frau steht weiterhin im Verdacht, seiner Ehefrau die tödlichen Verletzungen zugefügt zu haben. Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen am vergangenen Freitag (15.05.2026) ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes verkündet. Er befindet sich mittlerweile in einem stabilen gesundheitlichen Zustand. Die Ermittlungen der eingerichteten Mordkommission zu den Hintergründen und dem Motiv der Tat dauern weiterhin an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sch)

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