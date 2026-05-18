Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Jugendliche mit gestohlenem E-Bike

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Klopstockstraße beobachtete ein Zeuge am Samstag (16.05.) gegen 20.20 Uhr eine Gruppe Jugendlicher. Eine Person fuhr dabei mit einem entwendeten E-Bike durch die Straße. Der 25-Jährige verständigte aufgrund der Feststellungen die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf im Laufe des Einsatzes vier Minderjährige im Alter zwischen 14 und 17 Jahren an. Diese versuchten zunächst vergeblich zu flüchten, als sie auf die Beamten aufmerksam wurden. Zwei von ihnen hockten sich dabei in ein Gebüsch, wurden jedoch von den Einsatzkräften entdeckt. Zunächst bestritten die Jugendlichen, von einem Fahrrad zu wissen. Die Polizisten konnten ermitteln, dass ein 15-Jähriger das E-Bike entwendet hatte. Zuvor bestritt er die Tat mehrfach. Die Beamten verständigten nach der Klärung des Sachverhaltes die Eltern der angetroffenen Minderjährigen. Diese erschienen vor Ort und nahmen die Jugendlichen jeweils in ihre Obhut. Die Polizisten stellten das Pedelec zur Eigentumssicherung sicher und fertigten eine Strafanzeige gegen den 15-Jährigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell