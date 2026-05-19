Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Tatverdächtiger nach mehreren Bränden im Stadtgebiet in Untersuchungshaft

Hagen-Mitte (ots)

Wie bereits berichtet, nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt nach Bränden in den Eingangsbereichen zweier Mehrfamilienhäuser einen 37-jährigen Mann vorläufig fest. Der Festgenommene kommt auch für mehrere Brände, die sich Ende April 2026 im Innenstadtbereich ereignet haben, als Tatverdächtiger in Frage. Am Montagnachmittag (18.05.2026) wurde der 37-Jährige einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei dauern an. (sen)

Bisher erschienene Pressemeldungen zu der Thematik:

Ursprungsmeldung vom 30.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6266271

Folgemeldung vom 08.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6271051

Meldung vom 18.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6277035

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