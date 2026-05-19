PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 37-jähriger Tatverdächtiger nach mehreren Bränden im Stadtgebiet in Untersuchungshaft

Hagen-Mitte (ots)

Wie bereits berichtet, nahmen Polizeibeamte in der Nacht auf Sonntag in der Innenstadt nach Bränden in den Eingangsbereichen zweier Mehrfamilienhäuser einen 37-jährigen Mann vorläufig fest. Der Festgenommene kommt auch für mehrere Brände, die sich Ende April 2026 im Innenstadtbereich ereignet haben, als Tatverdächtiger in Frage. Am Montagnachmittag (18.05.2026) wurde der 37-Jährige einer Haftrichterin vorgeführt, die auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Hagener Kriminalpolizei dauern an. (sen)

Bisher erschienene Pressemeldungen zu der Thematik:

Ursprungsmeldung vom 30.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6266271

Folgemeldung vom 08.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6271051

Meldung vom 18.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6277035

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren