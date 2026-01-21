PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis

Gerolsheim (ots)

Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades geriet gestern (20.01.26) gegen 17:30 Uhr in eine polizeiliche Kontrolle. In der Ausatemluft des Mannes war Alkoholgeruch wahrnehmbar, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Test zeigte einen Wert über 1,2 Promille an. Aufgrund dessen kam es zur Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis - die Blutalkoholkonzentration - für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich ist. Weil der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wird außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

