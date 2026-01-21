Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Betrunken und ohne Fahrerlaubnis
Gerolsheim (ots)
Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades geriet gestern (20.01.26) gegen 17:30 Uhr in eine polizeiliche Kontrolle. In der Ausatemluft des Mannes war Alkoholgeruch wahrnehmbar, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser Test zeigte einen Wert über 1,2 Promille an. Aufgrund dessen kam es zur Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis - die Blutalkoholkonzentration - für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich ist. Weil der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, wird außerdem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.
