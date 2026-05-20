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Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb führt langes Stück Holz unter seiner Kleidung mit sich

Hagen-Mitte (ots)

Ein 44-Jähriger entwendete am Dienstag (19.05.) in einer Drogerie in der Hohenzollernstraße Parfüm und wurde dabei von einem Ladendetektiv beobachtet. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung gegen 10.45 Uhr eintraf, stellte sich heraus, dass der Mann ein langes Stück Holz unter seiner Kleidung versteckt hatte. Der Gegenstand war vom Nacken an vertikal in das T-Shirt eingesteckt und "klemmte" auf dem Rücken des Ladendiebs. Der polizeibekannte Mann gab zu, das Parfüm entwendet zu haben, weitere sachdienliche Angaben machte er jedoch nicht. Die Einsatzkräfte nahmen den 44-Jährigen aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam. Er muss sich wegen Ladendiebstahls mit Waffen sowie Hausfriedensbruchs verantworten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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