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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zu dritt und unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter unterwegs

Bremerhaven (ots)

Unter Alkoholeinfluss und zu dritt befuhren am Mittwoch, 29. April, kurz vor Mitternacht drei junge Erwachsene einen E-Scooter auf der Klußmannstraße. Die 17-, 18- und 19-Jährigen standen hintereinander auf dem angemieteten Zweirad.

Eine Polizeistreife stoppte die drei Personen an der Ecke zur Riedemannstraße und untersagte die Weiterfahrt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 19-jährigen Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv.

Der 19-Jährige musste anschließend eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Die Polizei Bremerhaven weist in diesem Zusammenhang auf die Kampagne "sicher.mobil.leben - Zweiräder im Blick" hin. Gerade auf Zweirädern wie Pedelecs, E-Scootern und Fahrrädern können bereits kleine Fahrfehler gerade unter Alkoholeinfluss schwerwiegende Folgen haben. Hohe Geschwindigkeiten, geringe Schutzmechanismen und die instabile Fahrposition erhöhen das Unfallrisiko deutlich. Die Kampagne soll Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisieren, dass Fahrten mit Zweirädern stets verantwortungsbewusst erfolgen müssen, um die eigene Sicherheit sowie die anderen Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471 953-1405
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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