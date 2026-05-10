Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 09.05.2026 gegen 15:45 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, welcher verbotswidrig den Gehweg befuhr. Während der darauffolgenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 43-jährigen Fahrer des Elektrokleinstfahrzeug Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 0,6 Promille. Zudem zeigte der Mann auch Auffälligkeiten, welche auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Test dahingehend verlief positiv auf Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der E-Scooter sichergestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Am Samstag, 09.05.2026 gegen 22:45 Uhr kam es dann in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zunächst zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Fahrern, welche das Einschreiten der Polizei erforderlich machten. Während dessen bemerkten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei einem der beiden Kontrahenten. Ein Test bei dem 35-jährigen Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ergab 1,7 Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt beendet und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen 23:20 Uhr wurde dann ein 27-jähriger VW-Fahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim an gleicher Örtlichkeit kontrolliert. Auch bei ihm war eine Alkoholbeeinflussung festzustellen. Ein Test ergab einen Wert über 1,5 Promille. Auch er musste die Beamten zum Aderlass begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten und er wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

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