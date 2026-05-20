Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarin stört Einbrecherinnen - Hagener Polizei sucht weitere Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin meldete der Polizei am Dienstag (19.05.) einen Einbruch. Um 12.35 Uhr hörte die Zeugin in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Elbersufer" verdächtige, laute Geräusche. Die Frau sah anschließend zwei fremde Frauen, die ebenfalls auf sie aufmerksam geworden waren. Die Personen ergriffen daraufhin die Flucht und liefen in unbekannte Richtung davon. Im Anschluss stellte die Zeugin eine aufgebrochene Wohnungstür fest. Eine Streifenwagenbesatzung stellte im Anschluss fest, dass in der Wohnung ein Zimmer durchwühlt wurde. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

Die Zeugin konnte die flüchtigen und tatverdächtigen Frauen wie folgt beschreiben:

Person 1: weiblich, lange schwarze Haare, dunkel gekleidet

Person 2: weiblich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, lange schwarze Haare in einem Zopf, dunkel gekleidet. Die Frau hatte einen Rucksack in der Farbe Anthrazit bei sich.

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben auch Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen machen? (arn)

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