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Polizei Hagen

POL-HA: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich mit Leichtverletzten

Hagen-Dahl (ots)

Auf dem Düinghauser Weg stießen am späten Mittwochnachmittag (20.05.) zwei Autos frontal zusammen. Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer und ein 57-jähriger SUV-Fahrer kollidierten gegen 17.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der schmalen Straße. Hierbei zog sich der Fahrer des Skoda leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Sein Auto musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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