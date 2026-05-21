POL-HA: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich mit Leichtverletzten
Hagen-Dahl (ots)
Auf dem Düinghauser Weg stießen am späten Mittwochnachmittag (20.05.) zwei Autos frontal zusammen. Ein 71-jähriger Skoda-Fahrer und ein 57-jähriger SUV-Fahrer kollidierten gegen 17.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich der schmalen Straße. Hierbei zog sich der Fahrer des Skoda leichte Verletzungen zu. Eine medizinische Behandlung lehnte der Mann ab. Sein Auto musste aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. (arn)
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