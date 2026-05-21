POL-HA: Frontalzusammenstoß im Kurvenbereich mit Leichtverletzten

Hagen (ots) - Bereits seit dem 07.05.2026 werden die 15-jährige Zarah A. und die 14-jährige Celina S. vermisst. Die beiden Jugendlichen haben ihre Wohngruppe in Hagen gemeinsam verlassen und sind bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Zuletzt wurden sie gemeinsam am Hagener Hauptbahnhof gesehen. Die Hagener ...

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