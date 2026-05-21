Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unfall an Fußgängerüberweg - 88-Jähriger schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal wurde am Mittwochvormittag ein 88-jähriger Fußgänger schwer verletzt.

Ersten Erhebungen zufolge fuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer gegen 11:10 Uhr die Friedrichstraße in Richtung Schönbornstraße entlang. Beim Einbiegen in die Wilderichstraße übersah der 34-Jährige wohl einen 88-jährigen Mann, der die Fahrbahn im Bereich eines Fußgängerüberwegs querte.

Bei der Kollision zog sich der Senior schwere, jedoch nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Am Pkw entstand offenbar kein Sachschaden.

Fabian Sauer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell