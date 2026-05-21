Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Großeinsatz aufgrund psychisch auffälliger Person

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend löste ein 25-Jähriger einen Großeinsatz der Polizei aus, nachdem er zuvor mit einer vermeintlichen Langwaffe durch die Straßen in Untergrombach lief.

Mehrere Anrufer meldeten gegen 21:40 Uhr der Polizei, dass derzeit ein Mann mit einer angeblichen Schusswaffe in einem Wohngebiet herumlaufe und Knallgeräusche wahrnehmbar wären. Aufgrund der zunächst unklaren Gefahrensituation wurde die Örtlichkeit mit einem hohen Kräfteaufgebot angefahren. Die Beamten trafen den 25-Jährigen kurz darauf in der Dresdner Straße an und forderten ihn zum Ablegen seiner Waffe auf. Dem kam der Störer unmittelbar nach, sodass die Polizisten ihn in der Folge vorläufig festnahmen. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass es sich bei der Langwaffe um ein Luftdruckgewehr handelte. Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes stellten die Polizeibeamten zudem weitere Beweismittel sicher, darunter ein Beil, mehrere Messer, Brandbeschleuniger und Kabelbinder.

Unter Würdigung der Gesamtsituation und im Zuge der weiteren Maßnahmen ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, dass sich der 25-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Daraufhin wurde er nach Abschluss der Maßnahmen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten die Polizisten keine Sach- oder Personenschäden fest. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Bruchsal geführt.

Franz Henke, Pressestelle

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