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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen: "Ermittlungserfolg gegen überregional agierende mutmaßliche Einbrecherbande - Eigentümer zu beschlagnahmtem Diebesgut gesucht"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 27.08.2025 / 10.00 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6105000

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers Ende August vergangenen Jahres sind die Spezialisten einer auf die Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität spezialisierten Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen mit Sitz in Tübingen auf eine überregional agierende Tätergruppe gestoßen, denen zwischenzeitlich zahlreiche Einbrüche in den Landkreisen Esslingen, Böblingen, Leonberg, Karlsruhe, Offenburg, Mannheim und in Rheinland-Pfalz zugeordnet werden konnten.

Wie bereits berichtet, war am späten Montagabend, dem 25.08.2025, in der Mülberger Straße in Esslingen ein 28-Jähriger nach einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Seinem Komplizen gelang damals die Flucht. Der 28-Jährige kosovarische Staatsangehörige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Im Zuge der zwischenzeitlich erfolgten Ermittlungs- und Durchsuchungsmaßnahmen konnten umfangreiche Beweismittel sichergestellt werden, die aber bislang nur teilweise diversen Einbrüchen zugeord-net werden konnten.

Bei zahlreichen Schmuckstücken und sonstigem mutmaßlichen Diebesgut, sowie auf beschlagnahmten Datenträgern gefundene Bilder ist bislang noch nicht bekannt, woher sie stammen und wem sie gehören.

Im Internet wurde daher eine Fahndungsseite erstellt, auf der die mutmaßlich aus Einbruchsdiebstählen stam-menden Gegenstände eingesehen werden können.

Zur Internetseite gelangen Sie über diesen Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ueberregional-einbrueche/

Wer auf diesen Bildern sein Eigentum erkennt, wird gebeten sich per E-Mail unter

Esslingen.KD.K2.WED@polizei.bwl.de

zu melden. Die Kriminalpolizei wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111 außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224 E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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