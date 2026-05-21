Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 556 von einem Auto erfasst und erlitt hierbei mutmaßlich schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Zweiradfahrer gegen 15:15 Uhr von einem Feldweg auf die L556 ein. Hierbei kollidierte er mit einem die Landstraße befahrenden Pkw und stürzte auf die Straße.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L 556 zwischen Hambrücken und Wiesental derzeit gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist ebenfalls vor Ort.

Franz Henke, Pressestelle

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