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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Zweite Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 19.05.2026 "Zwei tote Personen in Wohnung"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Bruchsal sowie die durchgeführten rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben Hinweise darauf, dass der 41-jährige Mann seiner 61-jährigen Mutter offenbar tödliche Verletzungen mit einem Messer zugefügt haben soll.

Danach soll sich der Mann selbst das Leben genommen haben.

Bei den todesursächlichen Verletzungen der Verstorbenen handelt es sich den aktuellen Erkenntnissen zufolge jeweils um Schnitt- und Stichverletzungen.

Die Hintergründe der Tat sind weiter Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Anna Breite-Diehl
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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