Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Umfangreiche Bergungsarbeiten nach Lkw-Unfall auf A8

Karlsruhe (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit Beteiligung dreier Lkw auf der Bundesautobahn 8 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich des Autobahndreiecks Karlsruhe im morgendlichen Berufsverkehr zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge entstand gegen 03:25 Uhr auf der A8 kurz vor der Anschlussstelle Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart aufgrund einer Gefahrenstelle ein kurzer Stau. Dieses Stauende übersah ein 35-jähriger Lkw-Lenker offenbar und fuhr auf einen auf der rechten Spur stehenden Sattelzug auf. In der Folge wurde der unfallverursachende Lkw abgewiesen und kollidierte weiter mit einem auf der mittleren Spur stehenden Sattelzug.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer des verursachenden Lkw sowie der Fahrer des auf der rechten Spur stehenden Sattelzugs jeweils leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht genauer beziffern.

Aufgrund des Unfalls und den damit verbundenen Bergungs- und Aufräumarbeiten ist die A8 derzeit im Bereich der Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Es bildete sich im morgendlichen Berufsverkehr ein Rückstau von der A8 auf die A5 von circa 9 Kilometern Länge. Mit einer Aufhebung der Sperrungen wird im Laufe der nächsten zwei Stunden gerechnet.

Julian Scharer, Pressestelle

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