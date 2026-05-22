POL-KA: (KA) Hambrücken - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.05.2026, 03.23 Uhr - Radfahrer an schweren Verletzungen verstorben

Karlsruhe (ots) - Wie bereits berichtet kollidierte am 21.05.2026 gegen 15.15 Uhr ein 81-jähriger Radfahrer auf der L556 zwischen Hambrücken und Wiesental mit einem Pkw, der von einem 48-jährigen Mann gesteuert wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Zweiradfahrer aus einem Feldweg auf die L556 und ...

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