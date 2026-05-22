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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.05.2026, 03.23 Uhr - Radfahrer an schweren Verletzungen verstorben

Karlsruhe (ots)

Die o.g. Pressemitteilung bezieht sich auf eine bereits veröffentlichte Pressemitteilung vom 21.05.2026, 15.47 Uhr. Wir bitten den fehlerhaften Hinweis zur Bezugs-Pressemitteilung zu entschuldigen.

Michael Flohr, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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