Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Schneise der Verwüstung - Verkehrsunfall mit Verletzten

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, gegen 02:50 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Der 17-jährige Unfallverursacher befuhr hierbei zunächst die Hauptstraße in Richtung Stadtzentrum. In Folge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem Bordstein, einer Straßenlaterne, einem Geländer sowie einem Baum. Durch die Kollisionen kippte das Fahrzeug um und blieb schließlich seitlich liegen. Fahrer und Beifahrer waren bei Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar, jedoch verletzt. Sie wurden durch einen Notarzt und Rettungskräfte medizinisch versorgt und mussten anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille.

Die Unfallspur wies eine Länge von über 100 Metern auf. Die Unfallstelle musste mehrere Stunden lang gesperrt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vor Ort waren Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei im Einsatz.

Der 17-jährige Fahrer konnte lediglich einen Vordruck zum "begleiteten Fahren ab 17 Jahren" vorweisen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren, darunter wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

SB: F. Wunner, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

