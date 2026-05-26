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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: 91-Jährige und 93-Jähriger auf Parkplatz von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 22.05.2026, kurz nach 13.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße aus hier noch zu ermittelten Gründen zu einem tragischen Unfall, wo eine 91-jährige Frau schwer verletzt sowie ihr 93-jähriger Begleiter ebenfalls verletzt wurden.

Nach Sachlage befanden sich beide Geschädigten an dem Kofferraum ihres Pkws und waren mit dem Beladen von Einkäufen beschäftigt, als diese von einer 82-jährigen Pkw-Fahrerin angefahren wurden. Nach der Kollision habe die 82-Jährige ihre Fahrt zunächst fortgesetzt, sei aber später wieder an die Unfallstelle zurückgekommen. Die 91-jährige Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen. Es bestehe Lebensgefahr. Der 93-jährige Mann sei leichter verletzt worden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der 82-jährigen Pkw-Fahrerin wurde sichergestellt.

Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07751 8963-0 erreichbar. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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