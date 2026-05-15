Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugaufbrüche

Wassenberg (ots)

Aus einem Fahrzeug, welches an der Straße Im Eichengrund parkte, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 13. Mai (Mittwoch) Geld, einen Rucksack sowie Schlüssel. Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. In Wassenberg-Orsbeck an der Straße Pappelweg wurde nach dem Einschlagen der Scheibe an der Beifahrerseite aus einem parkenden Fahrzeug eine Sporttasche mit Bekleidung sowie eine Geldbörse entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

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