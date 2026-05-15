POL-HS: Brandstiftung in Matratzenfabrik
Hückelhoven-Hilfarth (ots)
Unbekannte Personen verursachten einen Brand im Eingangsbereich einer ehemaligen Matratzenfabrik an der Breite Straße. Der Brand wurde am 14. Mai (Donnerstag), gegen 12.20 Uhr entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen.
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