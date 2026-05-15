POL-HS: Brandstiftung in Matratzenfabrik

Wegberg (ots) - Ein 17-jähriger wurde am 13. Mai (Mittwoch), gegen 14.20 Uhr, an der Straße In Gerichhausen von vier Personen angegriffen. Einer von ihnen hielt eine Glasflasche in er Hand, zerbrach diese und schlug dem jungen Mann damit gegen den Arm. Dadurch zog sich dieser Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß ...

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