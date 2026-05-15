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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brandstiftung in Matratzenfabrik

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Unbekannte Personen verursachten einen Brand im Eingangsbereich einer ehemaligen Matratzenfabrik an der Breite Straße. Der Brand wurde am 14. Mai (Donnerstag), gegen 12.20 Uhr entdeckt und durch die Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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    Wegberg (ots) - Ein 17-jähriger wurde am 13. Mai (Mittwoch), gegen 14.20 Uhr, an der Straße In Gerichhausen von vier Personen angegriffen. Einer von ihnen hielt eine Glasflasche in er Hand, zerbrach diese und schlug dem jungen Mann damit gegen den Arm. Dadurch zog sich dieser Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß ...

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  • 15.05.2026 – 13:00

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