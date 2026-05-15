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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sexuelle Belästigung/ Polizei sucht Zeugen

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

In einem Festzeld an der Schwimmbadstraße wurde am 13. Mai (Mittwoch), gegen 23 Uhr, eine Jugendliche sexuell belästigt. Ohne ihre Einwilligung wurde sie geküsst und angefasst. Der Täter war etwa 16 bis 17 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und hatte blonde Haare. Er war mit einem schwarzen Pullover bekleidet. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zur Identität der gesuchten Person machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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