Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Donnerstag, 14. Mai, ereignete sich gegen 16.50 Uhr an der Kreuzung Sittarder Straße/ Am Rathaus ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 36-jähriger Mann aus Stein befuhr mit seinem Pkw Hyundai die Straße Am Rathaus aus Richtung Geilenkirchener Straße kommend in Richtung Sittarder Straße. An der Kreuzung Am Rathaus/Sittarder Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, ohne die Vorfahrt des aus Richtung Niederlande kommenden Pkw Citroen einer 68-jährigen Niederländerin zu beachten. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Niederländerin wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Hyundai zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu.

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