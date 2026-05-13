Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Geld

Erkelenz (ots)

Am 12. Mai (Dienstag) meldete sich gegen 15 Uhr ein angeblicher Polizeibeamter telefonisch bei einer Seniorin aus Erkelenz. Dieser gab an, dass derzeit Betrüger unterwegs wären und es Hinweise darauf gäbe, dass diese die Frau aufsuchen und ihr Geld entwenden wollen würden. Deshalb solle sie es in die sichere Verwahrung bei der Polizei gaben. Nachdem die Frau zugestimmt hatte, kam eine männliche Person vorbei, der sie Bargeld und Schmuck aushändigte. Später bemerkte sie, dass sie auf einen Trick hereingefallen war und erstattete Anzeige. Der Abholer war etwa 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte blonde Haare. Er hatte helle Haut und ein deutsches Erscheinungsbild. Bekleidet war er unter anderem mit einer dunkelblauen Jacke. Wer hat den Mann gegen 17 Uhr an der Straße Zehntweg in Lövenich beobachtet oder kann Hinweise auf seine Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 4 der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell