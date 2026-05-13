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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl aus Kfz/ Zeugen gesucht

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Dienstag (12. Mai), zwischen 5.10 Uhr und 6.30 Uhr, an einem parkenden Fahrzeug an der Straße Diebsweg zu schaffen. Durch Zeugen konnte die Tat beobachtet und der Täter beschrieben werden. Er war etwa 175 cm groß und schlank, dunkel gekleidet und führte ein dunkles Fahrrad mit Trekking-Reifen mit sich. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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